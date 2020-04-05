Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил о том, что 5 апреля «Патриот» и Rep.ru | Реальные Истории стали медиапартнерами:

— Медиагруппа «Патриот» рада сотрудничеству с изданием Rep.Ru. Еще один интересный партнер добавился в наши ряды и вместе мы движемся к реализации общих целей. Rep.Ru существует с 1997 года и является одним из авторитетных изданий Карелии. Издание предоставляет не только качественный новостной контент, но и является путеводителем по нашей современной жизни. Информационный шум и некорректные данные окружают нас ежедневно, лишь усиливаясь. Сегодня разобраться в огромном потоке новостей человеку нелегко. Только объединив усилия наших изданий мы можем предоставить нашей аудитории качественный и интересный контент.

Rep.Ru поможет разобраться и не утонуть в информационной лавине. Достаточно зайти на Rep.Ru один раз в день, чтобы быть в курсе новостей и событий. Главные новости, обсуждаемые события. И немного развлекательного контента, все для того, чтобы держать читателя в курсе всего.

— Пришло время, когда необходимо сотрудничество средств массовой информации в стране. Rep.Ru — это разностороннее издание, где мы, в равной мере освещаем, не только политическую и новостную повестку, но и предлагаем нашему читателю познавательные и развлекательные статьи. Объединившись, мы направим все усилия и ресурсы на продуктивное взаимодействие. Люди должны знать правду, чтобы объективно оценивать происходящее, — отметил Иван Гусев, руководитель проектов издательского дома «Карельская Губерния».

В рамках сотрудничества издания планируют активно обмениваться контентом, а также выступать информационными спонсорами совместных мероприятий. Общая деятельность будет направлена на поддержание открытости информационного пространства и распространение объективной информации о событиях, происходящих в России и мире.