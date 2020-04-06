В ближайшее время пройдет мировая премьера кинофильма «Шугалей». Фильм снят на реальных событиях и посвящен судьбе российского социолога Максима Шугалея, которого похитили вместе с его коллегой Самером Суэйаном.

В начале прошлого года социологи поехали в Ливию. Поездка была организована, чтобы провести социологическое исследование, пообщаться с простыми гражданами страны. Работа строилась официально и совершенно открыто, ребята поехали в страну с разрешением и визами. Но бандитская группировка RADA их похитила и бросила в тюрьму «Митига». Российские граждане до сих пор находятся в ливийской тюрьме.

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), рассказал, что обвинения социологам не предъявлены, и ребята просто стали заложниками банды, они стали пленниками и инструментом давления на Россию. Действия, предпринятые для освобождения Шугалея, не дали никаких результатов.

Фильм призван привлечь внимание к судьбе ученых и властей нашей страны, а также международных правовых институтов.

— Требование одно — освободить наших граждан из плена! Вместе поможем Шугалею выйти на свободу! — резюмировал Малькевич.