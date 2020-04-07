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Российская певица Надежда Бабкина госпитализирована после того, как у нее был заподозрен коронавирус. Несколько часов назад стало известно, что ее ввели в медикаментозную кому.

Интересно, что за неделю до происходящего певица отдыхала на вечеринке, где, как стало известно позже, заразился коронавирусной инфекцией певец Лев Лещенко. Его также поместили в больницу, но на данный момент, как признается сам певец, он чувствует себя хорошо. В соцсетях разошлось видео, как известный артист, находясь в больничной палате, поет свои старые хиты перед камерой.

Также на вечеринке присутствовал еще один певец, Александр Буйнов. Издание Nation News побеседовало с женой певца Еленой. Она сообщила, что ни Александр, ни она сама пока не будут сдавать тесты на коронавирус. Они очень заняты мыслями о состоянии Надежды Бабкиной и ее дальнейшей судьбой. Буйнов с супругой шокированы тем, что произошло сегодня утром.

— Она выкарабкается, все будет хорошо, — уверена Елена.