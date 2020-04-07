Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Семья Буйновых не планирует сдавать тесты на коронавирус, несмотря на контакт с Бабкиной

REP.ru
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Instagram @buinovofficial

Instagram @buinovofficial

Российская певица Надежда Бабкина госпитализирована после того, как у нее был заподозрен коронавирус. Несколько часов назад стало известно, что ее ввели в медикаментозную кому.

Интересно, что за неделю до происходящего певица отдыхала на вечеринке, где, как стало известно позже, заразился коронавирусной инфекцией певец Лев Лещенко. Его также поместили в больницу, но на данный момент, как признается сам певец, он чувствует себя хорошо. В соцсетях разошлось видео, как известный артист, находясь в больничной палате, поет свои старые хиты перед камерой.

Также на вечеринке присутствовал еще один певец, Александр Буйнов. Издание Nation News побеседовало с женой певца Еленой. Она сообщила, что ни Александр, ни она сама пока не будут сдавать тесты на коронавирус. Они очень заняты мыслями о состоянии Надежды Бабкиной и ее дальнейшей судьбой. Буйнов с супругой шокированы тем, что произошло сегодня утром.

— Она выкарабкается, все будет хорошо, — уверена Елена.