Когда закончится коронавирусная эпидемия, люди поспешат привести себя в порядок. А именно, приведут в порядок волосы, чтобы достойно выглядеть, будут носить яркую одежду и красить губы. Об этом Nation News рассказал известный российский стилист Влад Лисовец.

Никакая эпидемия не способна заморозить повседневную жизнь и общение людей. Культурная жизнь идет дальше, ведь люди в обществе продолжают читать, смотреть, обсуждать и носить одежду, они едят разнообразную еду. Сейчас очень чувствуется, как люди устали от негативных новостей и что большинство людей может говорить только на тему вируса. Влад Лисовец считает, что когда власти, наконец, отменят режим самоизоляции, люди сразу же займутся своими прическами, чтобы быть во всей красе.

— Сейчас все люди переключатся, сто процентов, на волосы и косметологию, тренды по волосам, потому что все будут запущены, всем надо будет приводить себя в порядок. Бьюти-тренды будут изучать, чтобы выйти в свет красивыми и выглядеть достойно, — подчеркнул стилист.

По мнению эксперта моды, после отмены самоизоляции не нужно ждать большого ажиотажа в сфере туризма, наплыва людей в музеях, ведь у людей не будет денег на поездки. А за это время все привыкли жить онлайн и вряд ли захотят срочно увидеть предметы искусства. Лисовец рассчитывает на то, что эта ситуация заставит людей ценить личное общение и после окончания карантина, люди будут чаще встречаться с друзьями. Он также считает, что маски перестанут быть популярными, как только исчезнет опасность для здоровья.

— Думаю, что она, скорее, надоест, и люди захотят от нее избавиться. Начнут, наоборот, красить губы, ходить в яркой одежде, потому что надо будет как-то выходить из этой ситуации, — обозначил свою точку зрения специалист.

Влад Лисовец был в Китае в то время, когда появились первые новости о коронавирусе, но ситуация еще не была критической.

— Я был только в Гонконге, там до моего вылета не было ни одного случая. Просто люди уже ходили в масках, на всякий случай, чтоб перестраховаться. Обстановка была нормальная, — рассказал стилист.

Стилист уверен, что китайцы уже привыкли к маскам, потому что экология там не самая лучшая. Он отметил, что в начале своей поездки он не знал о проблеме коронавируса.

— Там я уже, конечно, об этом узнал, но не столько еще об этом говорили, не столько этому уделялось внимания. Единственное, что все были очень аккуратны, и в гостиницах, и везде, и было понятно, что все как-то уже готовятся к изоляции, — рассказал Владислав Лисовец.

Лисовец понимает, что в эпидемии нет ничего хорошего, он призывает всех сидеть дома и не накручивать себя тревожными мыслями о коронавирусе.