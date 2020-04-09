Популярный телеведущий и историк моды Александр Васильев привал людей во время самоизоляции не только набивать желудок, но и приводить себя в порядок, а также свой дом. Известный судья в программе «Модный приговор» на Первом канале, а также член Российской академии художеств дал эксклюзивное интервью ФАН, где рассказал, чем заняться россиянам во время самоизоляции.

— Александр Александрович, уже который день люди сидят в своих квартирах и домах. Как сохранить себя, скажем так, в приличном виде? Многие мужчины, например, не бреются…

— И правильно, что не бреются. Это хорошо, модно. Я это поддерживаю. Мыться надо, а бриться — нет!

Но, кроме этого, я всем советую читать книги и смотреть фильмы. Еще сейчас очень много прямых трансляций из театров, оперы, балетов. Можете слушать музыку. Если у вас есть Интернет, вы спасены.

— Большинство всем этим, на самом деле, и занимаются. Но еще одна крайне популярная тема в социальных сетях — выкладывание фотографий с разной приготовленной едой.

— Займитесь интеллектуальным развитием, а не только набивкой желудка. Помните о том, что всех нас все равно ждет один конец. Мы все помрем! От болезней ли, от старости ли. Но сделайте так, чтобы вы умерли не как фабрика по переработке продуктов, а как человек, который в жизни что-то создал. Например, начните писать стихи, картины, книги. Займитесь семьей, детьми, домашними животными. Покормите кошек во дворе. Покормите голубей. Займитесь чем-то полезным! Но только не паникой.

Еще у многих есть домашние цветы. Поливайте их. Сохраняйте их. Уберитесь в квартире. Разберите старые завалы, архивы. Пронумеруйте всё, подпишите. Вспомните, что все наши фотографии улетят на помойку после нашей смерти. Если вы хотите, чтобы хоть кто-то знал когда-нибудь о ком-то, подпишите их сзади карандашом. Напишите даты, когда были сделаны эти снимки. Это займет у вас 2−3-4 дня работы. И это всё очень важно.

— Но сейчас, наверное, уже мало кто печатает фотографии, в основном снимки хранятся на электронных носителях…

— Ну, есть же архивы родителей. Кстати, электронные носители тоже можно подписать. Ведь очень многие хранят фотографии, не подписывая ни даты, ни имени.

— А потом пытаются вспомнить, где это я был, когда я был…

— Да, где я был, с кем я был. Уже не помню, как ее звали — то ли Света, то ли Зина… В общем, никогда не оставляйте бардака в доме. Потому что после вас никто его разбирать не захочет. Во всяком случае, это большая работа, и ее надо делать. Я считаю, что это испытание, коронавирус, было послано нам как раз для приведения в порядок себя либо дома.