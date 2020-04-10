Совместный проект Максима Фадеева и певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) признали банкротом. На киностудии «Глюкоза продакшн» снимались все известные клипы артистки.

Но, несмотря на популярность певицы, студия последние годы была убыточной. Позже проекту поменяли название на «Студия А» и выпустили мультфильм «Савва. Сердце воина». Но мультфильм провалился в прокате. Ребрендинг не помог, и Фадеев со своей подопечной потерпели очередной крах. Сейчас заявление о банкротстве компании находится в одном из арбитражных судов Москвы. NationNews связались с менеджером Фадеева Серафимом Дубановом, он не стал комментировать ситуацию.

— У меня такой информации нет. Я сейчас от вас впервые слышу, — отрезал он.

В прошлом году Максим Фадеев был одной из самых обсуждаемых персон нашего шоу-биза. Активно обсуждался конфликт продюсера со своей экс-протеже Наргиз Закировой. Певица решила завершить сотрудничество с Фадеевым с формулировкой «не сошлись характерами». Позже в интервью Наргиз рассказала, что главной причиной их разлада стал тяжелый характер и пренебрежительное отношение наставника к ее графику гастролей.