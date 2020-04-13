На Первом канале вышел еще один спецпроект для поддержки жителей страны в период самоизоляции. Называется он «У нас все дома». Об этом ФАН сообщили в пресс-службе канала.

В проекте известные люди показали и рассказали, как они проводят время в сложившихся условиях и что помогает им сохранять бодрость и оптимизм. Также они поделились полезными советами, как жить полной жизнью в период самоизоляции.

«Обстоятельства вынуждают нас оставаться дома, но мы не мыслим себя без общения, — заявил ведущий программы Тимур Еремеев. — Артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все мы. И я хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации и обмена опытом».

Актер сообщил, что он хочет, чтобы каждый человек в наше стране, сидя у экрана, понял, что он не одинок.

«Я сам, как и все, сижу дома, если не считать редких отлучек на съемки, — признался Еремеев. — Поставил на паузу антрепризные спектакли в театре и свой канал в YouTube. Зато вместе с дочкой пересматриваю ее любимые мультфильмы и уже выучил имена всех главных героев».

Первый выпуск выйдет на канале уже сегодня, 13 апреля. Героями выпусков станут такие личности, как Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, семьи Валентина Юдашкина и Павла Погребняка, Нонна Гришаева, Елена Воробей и многие другие.

Например, Нонна Гришаева расскажет, как правильно обработать продукты из магазина. Юдашкин покажет, как можно самим сделать антисептик, а Ягудин поделится секретом, как приучить детей к спорту. Артист группы «Корни» Александр Бердников сделает из своей кухни ресторан и пригласит на романтический ужин свою любимую. Елена Воробей помогает пожилым и доставляет им продукты домой бесконтактно.

Российские знаменитости поделятся своими ежедневными делами и маленькими радостями, своими успехами и неудачами. Ведущие программы «На самом деле» Сабина Пантус и Роман Устюжанин обсудят, насколько правильно ведут себя звезды в период самоизоляции. Специалисты, приглашенные в программу, поделятся практическими советами и развеют все мифы о защите от коронавируса.