Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прокомментировал ситуацию с концертом «Мы вместе» для Nation News. Он сообщил, что заболевшие коронавирусом участники концерта были выявлены заранее и их к выступлению не допустили, поэтому тревога ложная.

Ранее распространилась информация о том, что у нескольких участников концерта «Мы вместе», посвященного врачам и волонтерам, был обнаружен коронавирус. Они сразу же были отстранены от мероприятия.

Концерт состоялся 11 апреля в пустом зале Большого театра. Участниками стали знаменитые артисты Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Константин Райкин, Диана Арбенина и другие. Райкин призвал не беспокоиться и отметил, что все, у кого обнаружили вирус, не были допущены к концерту.

— Там же сказано, что они были не допущены до проведения мероприятия. Поэтому это ложная тревога. Эти люди были не допущены к проведению концерта, поэтому всё спокойно, — заявил худрук «Сатирикона».