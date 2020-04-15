Поэтесса Заруи Маркос совместно с композитором и скрипачом Павлом Солдатиковым создали новый творческий проект «Эволюция любви». Он представляет собой совокупность философской любовной лирики с авторской музыкой. Это даст возможность совершить путешествие в различные оттенки эмоций и душевных переживаний. Поэтесса рассказала о проекте в беседе с корреспондентом Nation News.

— Многие люди часто оглядываются на литературные и музыкальные работы былых времен, сожалея, что «в наши дни всё иначе». Общедоступность современных информационных ресурсов наполняет наше пространство контентом, не несущим интеллектуальной и духовной нагрузки. Мы решили внести свой вклад в осмысленное современное российское искусство. Каждая музыкальная композиция написана индивидуально для каждого произведения, с заложенными эмоцией и идеей, которые мы хотим возбудить у наших слушателей, — рассказала автор.

На данный момент уже можно услышать три композиции, а в течение месяца в альбоме появятся еще десять треков, которые будут рассказывать об этапах переживания чувств в познании любви. По словам поэтессы, после завершения работы над альбомом, состоящим из 13 композиций, будет организован концерт-презентация.

Заруи Маркос отметила, что в записи треков также приняли участие музыканты коллектива ART-COLLAGE.

Интересно будет наблюдать, как воспримут музыкальную поэзию слушатели, займет ли она достойное место в их плейлистах. Этот формат искусства есть в социальных сетях, но авторы проекта решили первыми сделать его концептуальным.