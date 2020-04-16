Ранее в спортивные СМИ попала информация о том, как футболист испанской «Сельты» Федор Смолов пожертвовал московской станции скорой помощи миллион рублей на борьбу с коронавирусом. На полученные деньги врачи уже купили респираторы, маски, очки для медиков и другие необходимые вещи. Многие поклонники футболиста и бывшие коллеги по игре оценили такой жест, отметив, что это очень важно — благотворительность в такой сложный период для всего мира.

Но не все люди так восхищаются футболистом. Есть осуждающие комментарии в Сети. Футболиста осуждают за публичные пожертвования и описания их в прессе. Злопыхатели считают, что это всего лишь пиар, который направлен на то, чтобы обелить репутацию Смолова и его провалы на футбольном поле и за его пределами.

У Федора довольно скандальная репутация. Он ведет роскошный образ жизни, но при этом не отличается успехами в спорте. Большой резонанс создала ситуация, когда он промахнулся в домашнем чемпионате мира в 2018 году в серии пенальти. Удар сразу же назвали «пижонским», и вообще болельщики не увидели особого старания игрока в матче. Позже было ДТП в Краснодаре, где футболист разбил свою машину и скрылся с места преступления. Позже он оправдал свое поведение, но скептики все же не поверили.

Ситуацию для Nation News прокомментировал экс-футболист «Зенита», ЦСКА и московского «Спартака», а сейчас советник министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман Широков. Он считает, что, несмотря на то, что благотворительность была освещена в прессе, это совсем не делает ее хорошей или плохой в глазах окружающих. Кроме того, собеседник отметил роль благотворительных организаций, его бывших коллег в помощи и популяризации поддержки нуждающихся. Сам Роман регулярно принимает участие в благотворительности, организовывает турниры и проводит мастер-классы в поддержку спортивных секций.

— Если их помощь доходит до адресата — значит, эффективно работают, а если нет — значит, неэффективно. Как это отследить, я не знаю. Если помощь доходит до адресата и он вылечивается или это как-то ему помогает, то, значит, этот фонд работает эффективно, — отметил Широков.