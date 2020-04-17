Сегодня день рождения российской певицы Валерии. Она родилась в провинциальном городке Аткарске и проделала огромный путь к славе и любви множества поклонников.

В Nation News побеседовали с супругом и продюсером певицы Иосифом Пригожиным. Он поздравил ее с праздником и сообщил, что из-за карантина и режима изоляции отметить праздник получится немного смазано. Но он все-таки постарается, чтобы устроить любимой незабываемое торжество. Он сообщил, что особых грандиозных фантазий у него пока нет, потому что в такой ситуации понятно, что те обстоятельства, которые сложились, не дают ощущения праздника.

— Она в этом году мечтала поехать в Шотландию, и мы уже практически все путевки сделали. 17 апреля именно там хотели отпраздновать ее день. Один раз уже бывали там в период гастрольного тура. Жизнь внесла свои коррективы. Естественно, Валерия будет принимать звонки, поздравления. Я приготовил ей бутылочку вина Шато Марго, но она, правда, не пьет, — рассказал Пригожин.

Влюбленные вместе уже почти 15 лет. Иосиф признался, что он помог Валерии выйти из депрессии после неудачного брака с Александром Шульгиным. Бывший муж Валерии очень пренебрежительно относился к жене и даже избивал ее. Кризис во взаимоотношениях подтолкнул певицу подать на развод, и вскоре она встретила Пригожина. Совместно они выпустили несколько альбомов и съездили на гастроли в Англию.