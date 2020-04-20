Молодые люди из Москвы решили сделать свадьбу онлайн. Турецкое издание TRT World так впечатлилось поступком ребят и гуляньями в видеочате, что написало материал об этом событии. Эксклюзивный перевод статьи представило издание «ПолитРоссия».

Россия, так же, как и многие другие страны, ушла в режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Был введен строгий запрет на скопление людей и массовые мероприятия, свадьбы также не стали исключением. На церемонии в ЗАГСе могут присутствовать только жених и невеста.

Молодая пара Герда Барановская и Павел Тюнь решили не упускать возможность сыграть свадьбу и устроили онлайн-трансляцию прямо из ЗАГСа. Молодежь решила не откладывать это знаменательное событие на неопределенный срок и устроила праздник для себя, невзирая на самоизоляцию и отсутствие возможности пригласить гостей на торжество.

— Не было никаких объятий и поцелуев с друзьями и семьей, когда Герда Барановская и Павел Тюнь поженились в московском ЗАГСе, но десятки гостей пожелали счастливой паре много любви и счастья прямо во время прямой трансляции в Instagram, — пишет издание.

Герда Барановская, 24-летняя девушка, работает в сфере маркетинга. Она рассказала, что они с мужем хотели поднять себе настроение. На ее взгляд, свадьба получилась отличной. Молодожены даже нашли в онлайн-свадьбе свои плюсы. Расходы составили всего 350 рублей. Это стоимость пошлины за регистрацию. Сразу после церемонии молодожены организовали свадебный банкет через видеоконференцию Zoom. В программе были свадебные тосты, смешные конкурсы по угадыванию песенных композиций с призами. К выбору призов пара подошла с юмором.

— Мы дарили и санитайзеры, и рулоны с туалетной бумагой, и даже гречку, — рассказывает молодой муж.

По видеозаписи видно, что гости по-разному подошли к мероприятию. Кто-то был в красивом наряде, как того требует мероприятие, а кто-то не заморачивался и поздравлял молодых в пижаме.

— За вечер на нашей онлайн-свадьбе побывало более 30 человек, а гулянья длились дольше четырех часов. Кто-то напился, кто-то кричал «горько» — было реально весело, — рассказывает Павел.

Молодой человек отметил, что многие люди тратят на свадьбы огромные средства и даже берут кредиты, но можно сделать праздник незабываемым без лишних трат. Он уверен, что через пять лет, пересматривая свою свадебную церемонию, они испытают фантастические эмоции.