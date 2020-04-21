Агроном, эксперт по чаю и кофе побеседовала с корреспондентом издания Nation News. В разговоре она прокомментировала заявление министра торговли Р Ф Дениса Мантурова о том, что из-за колебания валют и изменений на мировых рынках через время на импортную продукцию цены могут вырасти. В пример министр привел чай и кофе. Эксперт сообщила, что стоимость на эти товары может измениться через время, но это произойдет не сейчас.

— Дефицита не будет, поскольку рынок огромный. Всё равно привезут, и покупать всё равно будут, какая бы цена ни была. Если взять царские времена, то чай был в 12 раз дороже в России, чем в Китае. Из-за всевозможных наценок царь брал свою долю, а то, что сейчас всё равно привезут, и сейчас нет таких наценок, как были до революции. Поэтому, я думаю, и чай, и кофе будут достаточно доступны. Поставлять всё равно будут, и цена будет оптимальной, — уверена эксперт.

Помимо этого Тихонова уверена, что на потребителях это никак не отразится. Она считает, что эта продукция будет доступной. В пример она привела пшеницу. Если нам нужно определенное количество пшеницы, то мы и посеем это количество. А если говорить о чае, то куст чая используют около 50 лет и даже больше. В Китае эта цифра может доходить до 120 лет, а есть и тысячелетние растения.

— Эти растения дают ежегодный урожай, в отличие от тех же яблок, которые один год плодоносят, а на следующий год урожай может быть в разы меньше. Других доходов в странах, где выращивают чай или кофе, нет, поэтому выгодно делать такую цену, чтобы его брали. И им этот чай нужно продавать. Российский рынок сбыта огромный и перспективный, поэтому в любом случае будут привозить, будут договариваться, чтобы цена поставщика и цена продавца устраивала и покупателей, и оптовую и розничную торговли, — подытожила агроном.