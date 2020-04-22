Аргетинский актер Факундо Арана, чье имя в России известно благодаря роли Иво ДеКарло в сериале «Дикий Ангел», где он играл с великолепной Натальей Орейро, раскритиковал тех, кто не сидит дома. Факундо негативно отзывается о людях, кто не соблюдает ограничительные меры, которые введены правительством разных стран из-за коронавируса. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

— То, что произойдет с нами в ближайшие дни, будет прямым следствием того, что мы делаем в эти часы. Природа не умеет прощать, она умеет только быть безжалостной, — написал актер на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что власти Аргентины просили людей по максимуму ограничить выход из дома и оставаться дома в режиме самоизоляции. Но многие люди, к сожалению, не выполняют рекомендации. Факундо выразил по этому поводу надежду на то, что правительство страны введет комендантский час.

— От всех нас зависит, что произойдет дальше, — уверен звезда аргентинского кино.

Сейчас в Аргентине заявлено о 3 144 заболевших коронавирусом и 151 умершем.