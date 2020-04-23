Сегодня, 23 апреля, празднует свой второй день рождения младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи Кембриджский, сообщает Nation News. С самого своего рождения малыш привык быть в центре внимания. Возможно, когда-нибудь он станет монархом. Член британской королевской семьи пятый в очереди на престол.

Принц Уильям с супругой не делали тайны из предстоящего пополнения в семье, и весь мир знал об этом событии за семь месяцев до рождения Луи. Но интрига все-таки была, потому что даже сами родители не знали до последнего момента, кто у них родится — мальчик или девочка.

Мировые таблоиды и Интернет долго время иронизировали на тему того, как свежо выглядела герцогиня Кембриджская сразу после выписки из роддома, совсем не похожа на женщину, которая только что в третий раз родила. В обсуждении были и мнения экспертов, которые заметили, что у Кейт Миддлтон был целый штат помощников, и благодаря их стараниям ей удалось произвести настоящий фурор при первом «выходе в свет» новорожденного члена королевской семьи. Позже родители сообщили, что выбрали для сына имя Луи Артур Чарльз.

Поклонники королевской семьи с первых дней активно следили в социальных сетях за публикациями о жизни маленького принца Луи. Уже в возрасте нескольких дней он участвовал в фотосъемке по случаю для рождения своей старшей сестры. Судя по фотографии, принцесса Шарлотта сразу же подружилась с новорожденным братиком. А их родители благодарили всех за огромное количество поздравлений, поступивших со всего мира по случаю рождения сына.

Первый большой праздник в честь принца Луи состоялся в Лондоне в июле 2018-го. Это был день его крещения. Событие произошло в королевской часовне Сент-Джеймского дворца. Вел церемонию архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Родители принца попросили стать его крестными сразу шесть человек из их близкого окружения.

За первый гол жизни принц Луи очень вырос, стал довольно серьезным и похожим на своего старшего брата Джорджа и на отца. В честь этого события в Сети появилась публикация официального фотопортрета, который набрал больше полутора миллионов лайков.

Родители маленького принца подчеркивают, что их младший сын хоть и совсем еще малыш, но знает о своих обязанностях члена королевской семьи. 26 марта в Сети появилось видео, где все трое детей королевской семьи вместе аплодируют врачам и медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.

На свой второй день рождения принц Луи решил показать миру, что отлично научился рисовать пальцами. За несколько часов юный принц получил более 18 тысяч поздравлений.