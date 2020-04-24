Певица Азиза опять в центре внимания из-за скандала, связанного с погибшим певцом Игорем Тальковым. В своем интервью она откровенно заявила о том, что певец якобы хотел свести ее с криминальным авторитетом для интимной близости.

Скандальное интервью с певицей вышло еще летом 2019 года, но семья покойного певца не планирует оставлять слова Азизы без ответа. Вдова Талькова Ирина Красильникова собирается подавать в суд на артистку и искренне считает, что та просто оклеветала Игоря Талькова. Как рассказала Азиза, история произошла еще на заре их отношений.

Зимой 1990 года певец пригласил ее, еще совсем молодую, поужинать вместе, но вместо этого повез ее в лес, где вроде как проживал криминальный авторитет. Азиза впала в истерику и начала требовать, чтобы он вернул ее в Москву. Но в итоге добираться до Москвы ей пришлось своими силами.

Беседуя с журналистами Nation News, Азиза подробно рассказала свою версию того, что произошло тогда. Также певица отметила, что Красильникова будет судиться не только с ней, но и программой, транслирующей скандальное интервью.

— Я докажу в суде, что в моих словах, к сожалению, было 100 процентов правды. Это же эпизод из жизни, и я не знаю, почему такая реакция у них произошла. Было много вопросов со стороны журналистов ко мне и к моей сестре по поводу наших взаимоотношений с Игорем. Мы в этой программе не хотели никого оскорбить. Просто был задан вопрос, а мы дали ответ. То, что я рассказала, это правда. И я это докажу на любом детекторе лжи, — отметила она.

Далее в публикациях об этой ситуации использовалось слово «сутенерство», как будто Тальков планировал получить выгоду от всего произошедшего, но Азиза отрицает это. Речь тут идет о предательстве, простить которое она не смогла.

— Это просто был рассказ о том, дружим мы или нет. Я в этой программе рассказала, что мы дружили пару лет до определенного момента, и этот момент — как раз та история. Дело не в том, что кому-то меня везли знакомиться, а в том, что когда я отказалась знакомиться и сказала: «Я не поеду», то Игорь сказал: «Ну тогда не поедешь» — и меня высадили в лесу в 20−30 километрах от Москвы. Вот в чем проблема. 25-летнюю девочку оставили просто на дороге, это даже не дорога, а лес, дальше была деревня. Друзья так не поступают. Вот об этом был рассказ, а не о том, кто и чего. Это уже изощренная фантазия редакторов и журналистов, — заключила артистка.