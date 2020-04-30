Телеведущий Иван Затевахин прокомментировал для издания Nation News ситуацию об убийстве самки белой медведицы в ижевском зоопарке. Белый медведь убил самку, привезенную ему для размножения.

Собеседник сообщил, что такой трагический эпизод — это тонкое дело, и условия, в которых находились животные, неизвестны.

«Но я убежден, что сотрудники зоопарка сделали всё необходимое. Медведи, в частности белые, — животные с непростым характером, самки вступают в конфликтные отношения, и в природе часто бывает, что самец убивает самку или медвежонка. Причины этого разные, иногда это голод или они встречаются у падали, и, охраняя эту падаль, медведь убивает», — рассказал собеседник.

Ведущий отметил, что для того, чтобы случился конфликт между сородичами, необязательно должен быть какой-то повод. Случаются ситуации, когда конфликты возникают без причины, на пустом месте. У белого медведя жесткий характер, и проявлять агрессию для них совершенно нормально. Агрессия — биологическая особенность медведей, она помогает им выживать в дикой природе.

Собеседник отметил, что, возможно, в дикой природе медведица могла бы скрыться от агрессивного партнера.

«Касательно периода размножения, если бы это происходило в дикой природе, то медведица, скорее всего, убежала бы, а здесь она убежать не может. И при том, что самец медведя крупнее, такой небольшой конфликт перерос в трагедию, потому что самке некуда было уйти. Медведи сложные в плане характера существа, и с ними много нюансов», — подытожил собеседник.