NASA планирует снять кинофильм на борту Международной космической станции. Ожидается, что в съемках примет участие актер Том Круз. Но эти амбициозные творческие планы не могут сбыться без участия России. Об этом сообщает издание The Hill, эксклюзивный перевод статьи представило издание «ПолитРоссия».

По данным издания, американское космическое агентство NASA на днях подтвердило свои планы по съемкам фильма на борту МКС с участием Тома Круза. По замыслу фильма он должен совершить настоящее космическое путешествие.

Экипажи астронавтов NASA начиная с 2000 года постоянно находятся на МКС. На сегодняшний день пока несколько туристов совершили дорогостоящее путешествие. Том Круз станет первым актером, который побывает на Международной космической станции. Но без России отправку голливудского актера в космос осуществить невозможно.

«В настоящее время Россия остается единственной страной в мире, которая имеет возможность доставлять людей на МКС и возвращать их обратно на Землю», — пишет The Hill.

Американские компании SpaceX и Boeing много лет работают над созданием таких аппаратов, которые дадут возможность США делать запуски со своей территории. Космический корабль SpaceX Crew Dragon в конце мая совершит первую миссию на МКС.

SpaceX Crew Dragon — это частные компании, они могут продавать места на своих космических кораблях туристам. Правда, позволить себе путешествие в космос сможет не каждый. Ранее была названа стоимость путешествия, которая составила примерно 50 млн долларов. А проживание на МКС обойдется примерно в 22 500 долларов в день.