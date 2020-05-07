1 мая с двусторонней пневмонией была госпитализирована российская актриса Татьяна Васильева. Она рассказала о своем состоянии после сдачи анализов на коронавирус. Подробности рассказывает Nation News.

После первого анализа результаты были отрицательными. Скоро народная артистка будет проходить следующий тест на Covid-19, а возможно, и не один.

Свое состояние актриса оценила как нормальное. Также она сообщила, что не понимает, почему у нее стали проявляться симптомы, схожие с коронавирусом. Врачи разрешили Васильевой лечиться дома, прописали необходимые лекарства и, конечно же, рекомендовали не выходить из дома.

Васильева также призналась, что сейчас она осталась без работы — все спектакли в театре были отменены. Также гастроли, которые были намечены до конца года, также отменили. На вопрос о возможности работать удаленно Васильева ответила:

«Показывать в режиме онлайн? Разве можно так спектакль смотреть? Кому это надо и что мне это даст?».

Васильева привыкла работать в атмосфере театральной сцены. Она ждет скорых выступлений перед зрителями в реальности, а не в онлайн, ну, а пока народная артистка остается безработной.