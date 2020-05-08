Интеллектуал и политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал для ФАН заочный спор Павла Дурова и Юрия Дудя, а также дал свою оценку статье российского программиста о США.

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров считает, что Кремниевая долина и США в целом не лучшее место для работы и жизни. Такой комментарий он дал по поводу фильма видеоблогера Юрия Дудя о программистах, переехавших в США. Дуров отметил, что США — это полицейское государство, в котором дорогая и неэффективная система здравоохранения.

«Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки», — утверждает программист.

Дуров также добавил, что в Штатах высокие налоги, ограниченная культурная жизнь, а качество среднего образования довольно низкое. И это подтверждается тем, что на чемпионатах по программированию американцы редко занимают первые места, в отличие от китайских или российских специалистов. Российский программист подчеркнул, что в XXI веке американский рынок имеет слабые перспективы.

«США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — заключил бизнесмен.

Прокомментировав критическую статью Дурова, Анатолий Вассерман отметил, что результаты олимпиад по программированию — это самый важный показатель качества образования в Америке, но, тем не менее, говорит о многом.

«То, что львиная доля кода американских программ написана в Индии по американским спецификациям, это, в общем, уже показывает, что что-то у американцев не в порядке. Очень многие структуры склонны с годами ухудшаться и, если раньше сила Кремниевой долины опиралась прежде всего на находящийся поблизости университет, выпускники которого создавали свои фирмы, центры разработки и производства электронного оборудования и программного обеспечения, то, очевидно, сейчас качество преподавания в университете уже не прежнее», — сообщил Вассерман.

По мнению интеллектуала Вассермана, за последние десятилетия система образования в США ухудшилась, а это не может не сказаться на качестве образования сотрудников Кремниевой долины. Да и жесткая конкуренция не всегда может обеспечить лучшие разработки.

«Конкуренция по принципу будь первым или разорись вынуждает очень многих выпускать на рынок сырые разработки с довольно низким качеством. Что касается налоговой системы и здравоохранения в Соединенных Государствах Америки — могу, как говорится, подписаться под каждым словом. У меня у самого немало публикаций, критикующих и финансовую систему США, и систему здравоохранения, но я сужу о них по публикациям других, более специализированных чем я людей, так что публикация Дурова, познавшего систему изнутри, подтверждает то, что я знаю из других источников», — добавил эксперт.

Вассерман считает, что не фильм Дудя стал причиной написания критической статьи. Основная причина недовольства Дурова кроется в решении Комиссии по ценным бумагам США, которая практически развалила его новый проект по выпуску криптовалюты.

«Он [Дуров] уже потратил на этот проект весьма значительную сумму, собранную у разных инвесторов, и ему еще предстоит маяться и разбираться с инвесторами. Сейчас уже ясно, что вернуть он сможет далеко не все, поскольку немалую сумму потратил на саму разработку. Так что это, конечно, его и подтолкнуло на написание такой критической статьи, но статья от этого хуже не становится», — заключил собеседник ФАН.