Бывший участник проекта «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев порекомендовал своей подруге Виктории Боне перестать генерировать дурацкие идеи и заявления. Не так давно Боня сообщила о том, что намерена вернуться в Монако из Лондона, где она жила со своей дочерью последние несколько месяцев. Об этом рассказывает Nation News.

— Виктории нужно в это тяжелое время прекратить выработку дурацких заявлений чуть ли не ежедневно. Немножко ей нужно поостеречься, поскольку карантин показывает, что вполне себе уважаемые дамы с легкостью, сами того не ведая, мы этих дам знаем наперечет, превращаются во фриков, и это слабо сказано. То есть жена Гогена рядом с ними — просто английская королева, — предупредил собеседник издания.

Шоумен очень беспокоится эмоциональным состоянием своей подруги, которая в последнее время делает неоднократные глупые заявления.

— Поэтому Виктория может переезжать куда ей хочется, куда ей заблагорассудится, где она более успешна, как ей кажется, и я ее всегда поддержу, но я хочу по-дружески предостеречь ее от тупейших и глупейших заявлений, которых стало так много, что я уже беспокоюсь за ее эмоциональный фон. Теперь она сцепилась с Курпатовым, до этого она сделала заявление в адрес Водонаевой, что она руку дает на отсечение, что Водонаева все врет, — подчеркнул экс-участник «Дом-2».

Также Рустам Солнцев не уверен, что Боня уезжает из Лондона не из-за погоды и серости, как она сама об этом говорит.

— Нет, я думаю, что у нее другие надежды не сбылись, какой-то финансовой категории. Она хочет вернуться туда, где ей было хорошо, — подытожил собеседник.