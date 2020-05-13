Популярный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что поэтесса Анастасия Рыбачук, которая подала на него в суд, просто решила сделать себе пиар во время коронавируса, а он лично ни у кого стихи не крал.

Продюсер в беседе с ФАН прокомментировал заявление о том, что он якобы украл стихотворение у Анастасии Рыбачук, на которое потом написали песню в исполнении Настасьи Самбурской.

«Если я что-то у нее [Рыбачук] украл, то должен буду ответить по закону, — сказал Дробыш. — Но, как думаете, я мог вообще украсть у нее стихотворение? Мне это надо?.. Это такие мошенники».

Заслуженный артист РФ рассказал, что к нему пришел композитор с песней, которого он попросил доработать музыку.

«Я говорю ему: «Ну, стихи неплохие», — отметил Дробыш. — Знаете, как я всегда делаю. Говорю: «Слушайте, вы только пойдите вон туда, к моему юристу, оформите правильно [договор], подпишите бумаги, и всё».

Договор композитор подписал, сказав, что поэтесса придет позже. Но Рыбачук так и не появилась и дождалась, когда выйдет песня.

«Ну, ведь ее фамилия стоит, и какие-то авторские [выплаты] будут ей перечисляться, — подчеркнул Дробыш. — Это, видать, в момент коронавируса кто-то решил попиариться. Такое, знаете ли, непонятное детское мошенничество».

Дробыш отметил, что не планирует нанимать юриста, так как не чувствует за собой вины.

«Мне наплевать на это, я ничего не делал, — заявил заслуженный артист РФ. — Меня она [в суд] не вызовет. И я даже не пойду туда. Чтобы вызвать меня в суд, я должен иметь к этому отношение. Это все чисто для пиара, для прессы…»

Как стало известно раньше, Анастасия Рыбачук подала в суд на Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую. Она обвинила продюсера в том, что он якобы украл ее стихотворение «Мечта», а актриса исполнила написанную на него песню «Старая». Судебный иск за нарушение авторских прав оценивается в полтора миллиона рублей.