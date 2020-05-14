Психолог Алена Ал-Ас для Nation News прокомментировала новость о том, что популярная телеведущая Ксения Бородина разрешила своим дочерям покрасить волосы в красный цвет.

Специалист поделилась информацией о границах дозволенного в воспитании детей.

— Я скажу две вещи. Дети учатся исключительно на примере родителей. Поэтому, если говорить откровенно, никакие позволения перешагнуть границы не будут иметь каких-то катастрофических последствий в дальнейшем, если дети видят, что родители адекватны — это первое. Второй момент: даже не в том дело, что заскучали на карантине. Я считаю, что все жесткие рамки, которые родители пытаются ввести: не стригись, не брей брови, провоцируют в ребенке желание постричь ресницы, выкрасить волосы в фиолетовый. Это абсолютно нормальное желание, потому что ребенок тестирует границы своих свобод. Вероятно, что он не получит той реакции, которую хотел: кто-то ткнет пальцем, кто-то посмеется и желание сойдет на нет. Но если не допустить всех этих изменений, если ставить жесткие запреты, то самым желаемым становится то, что запрещают, — отметила собеседница издания.

Когда ребенок преобразился и считает себя после этого красивым, важно правильно отреагировать. Уместно будет сказать: «Солнышко, мне нравится или не нравится, ты красавица независимо ни от чего. Но именно цвет твоих волос мне не нравится».

Психолог отмечает, что это важнейший момент в воспитании детей. Необходимо сделать акцент на том, что если ребенок что-то сделал — это не значит, что он плохой. Она также считает, что абсолютно всем предстоит пройти этот период — раньше это случится или позже.

«Гораздо хуже, когда уже в более взрослом возрасте подростки, не получившие свободы в детстве, начинают переходить границы и там начинается секс, наркотики и прочее. Поэтому лучше, что бы это были детские шалости», — добавила психолог.

Все известно, что дети состоятельных и известных людей ведут себя так, как будто им всё можно. Они могут оскорблять людей, нарушать правила и что им за это ничего не будет. Психолог объясняет такое поведение тем, что дети копируют поведение своих родителей и их отношение к окружающим.

«Дети — это наша калька. Они целиком и полностью считывают нашу позицию в этом мире и наше отношение к окружающим. Если я сама по отношению к окружающим веду себя как „мразь“, говорить ребенку: „пожалуйста, будь вежлив“ — это абсолютная бессмыслица», — считает психолог.