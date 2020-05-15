Ситуация с уходом Александры Трусовой из-под опеки Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко взволновала спортивную общественность, интерес проявили даже те, кто раньше и не интересовался фигурным катанием.

Большое возмущение у пользователей Интернета вызвало поведение Плющенко. В Instagram он раскритиковал Тутберидзе, основываясь на ее недовольстве ситуацией. Он во всеуслышание пообещал, что сделает из Трусовой еще более сильную спортсменку, но не все поверили Плющенко.

Люди считают, что ко всей этой ситуации с уходом девушки и дальнейшему пиару причастная супруга чемпиона продюсер Яна Рудковская.

Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин в беседе с Nation News прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что у девушки раньше были другие тренеры, но только под руководством Этери Георгиевны девочка стала фигуристкой мирового уровня.

— Она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и вообще установила мировые рекорды за произвольное катание, у нее прекрасно начинался сезон. А потом что-то пошло не так, и она стала падать со своих четверных прыжков. Родители привыкли, что Саша занимает первые места, а тут вдруг третье на финале Гран-при, на чемпионате России, на чемпионате Европы. Психология так устроена, что очень трудно с завоеванных позиций падать. Поэтому она ушла к Плющенко. Там пообещали сделать чемпионку, — отметил журналист.

Обозреватель считает, что Плющенко выдающийся фигурист, но в качестве тренера он себя пока никак не показал. Брать на себя такую ответственность — большой риск, и Евгений не должен об этом забывать.

— Сейчас мне трудно представить, что Плющенко сам, без всякой помощи каких-то известных тренеров или маститых хореографов сделает из Трусовой спортсменку, которая вообще не будет ошибаться и выиграет всё на свете. Обязательно нужны какие-то очень классные хореографы. Это могут быть иностранцы, которые поставят ей программу. Задача Плющенко — или найти суперспециалиста-тренера, или самому вообще бросить все свои шоу и сфокусироваться на подготовке Трусовой. Сможет Женя это сделать? А перестроиться очень сложно. Пока я не могу сказать, что он именно тренер. Женя, скорее, организатор. Сейчас больше выступает как бизнесмен, который хочет, чтобы его школа процветала, — продолжил собеседник.

Дадыгин считает, что Трусова не злится на бывшего тренера и не могла уйти от него из соображений мести. Ее детская психика пока не разбирается в сложных отношениях ученика и наставника. Вероятно, тут играет роль решение родителей юной фигуристки.

— Между родителями и тренерами в любой школе происходят такие выяснения отношений. Мудрые родители не влезают в тренерский процесс. Вот Плющенко тренировался у Мишина. Так там родители привезли его в Петербург из Волгограда, и для Плющенко вторым отцом стал именно Алексей Мишин. Вот что Алексей Николаевич скажет, то он и делал, — резюмировал аналитик.