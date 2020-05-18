В Африке появилась оригинальная идея борьбы с коронавирусом, сообщает ФАН. Автором идеи стал кенийский девятилетний мальчик Стив Вамукота, который изобрел машину для мытья рук. Это устройство позволяет жителям кенийской деревни мыть руки, избегая прикосновений к бутылке с мылом и умывальнику.

Идея к малышу пришла после того, как по телевизору он узнал о распространении пандемии коронавируса:

«Я давно думал об этом, но идея в окончательном виде пришла после того, как я увидел по телевизору репортаж о людях, которые делают автомобили. Затем я услышал, как правительство объявило о начале эпидемии, и решил действовать».

В основе изобретения лежат две деревянные педали, нажав на которые человек получает мыло и воду.

«Когда вы наступаете на педаль для подачи воды, вы приводите в действие рычаг, который движется вверх и толкает резервуар для воды, поворачивая его, чтобы выпустить воду. По такому же принципу работает педаль для подачи дезинфицирующего средства для рук», — сообщает маленький изобретатель.

Это событие заставило отца мальчика Джеймса гордиться им:

«Я был очень тронут, когда понял, что мой ребенок может рассуждать подобным образом. И я очень горжусь тем, что он является одним из героев, которые борются с этим вирусом во всем мире».

Жители деревни очень благодарны Стиву. Его вклад высоко оценил старейшина деревни Леонард Макаси Векеса:

«Это замечательное изобретение, которое действительно поможет снизить распространение коронавируса».

Старейшина поддержал изобретение Стива, благодаря чему машину стали широко использовать в Африке.