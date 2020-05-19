Российская певица Полина Гагарина разводится со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Эта новость очень удивила поклонников, они были совершенно уверены в том, что звездный брак крепкий. Дмитрий не общается с журналистами на эту тему, но и отрицать разрыв с певицей не стал.

По некоторым данным, супруги не живут вместе уже несколько месяцев, что кажется удивительным, так как новогодние каникулы Полина и Дмитрий проводили совместно в теплых странах. В социальных сетях обоих красуется много фотографий из путешествий.

Сейчас Полина занимается продвижением своих новых песен и о своей личной жизни больше не рассказывает, как раньше. Также она не отвечает на комментарии фанатов в Сети. Издание Nation News побеседовало с семейным психологом Ларисой Ренар о возможных причинах развода.

Психолог уверена, что причина разрыва не в разнице в возрасте (Дмитрий старше Полины), так как она не критична. Критической цифрой принято считать разницу в 16 лет. В этом случае партнер становится как бы «родителем» для другого. Тут возможны разногласия и ссоры на пустом месте.

— Конечно, в какой-то определенный момент такие отношения могут быть очень гармоничными и достаточными. Но возникает ощущение, что «дочь» выросла и ей хочется партнерства, а не послушания. Есть свои преимущества, а есть свои ограничения. Как любой папа, мужчина требует отчетов, послушания, не терпит споров, ведь с родителями не спорят. И есть еще момент, когда отношения долго находятся в детско-родительском формате, может возникнуть запрет на инцест. Могут возникнуть сложности в интимной жизни партнеров. Эти позиции не предполагают подобных отношений, — уверена специалист.

Специалист также уверена, что стереотип о разнице в доходах супругов тут тоже ни при чем. Полина зарабатывает намного больше возлюбленного, но это не могло как-то ударить по самооценке Исхакова.

— Все зависит от проработанности, когда мы понимаем, в чем причина, почему не сложились отношения. Тогда есть всегда второй шанс. Полина же еще молода и прекрасна. Она найдет себе счастье в новых отношениях, — добавила психолог.