Маленков отметил, что большинство читателей доверяют СМИ и блогерам

В наше время медиа могут управлять мнением людей, вдохновлять, создавать актуальную повестку на годы вперед и уникальный контент. В этом году главной темой стал коронавирус, и все заняты эмоциональным обсуждением мирового будущего.

Люди отмечают, что очень доверяют СМИ и блогерам, которых читают, особенно касательно важных и значимых событий. Так, например, светская львица Виктория Боня продолжает вещать, что коронавируса не существует, а волнение вокруг инфекции создано для отвода глаз. И, что интересно, ее позиция поддерживается некоторыми поклонниками, так как ее высказывания сопровождаются справедливой критикой, пишет Nation News.

Боня должна осознавать, как сильно ее мнение влияет на сознание подростков и наивных людей. Хорошо, что у нее есть оппоненты, считающие, что коронавирус может навсегда изменить жизнь на планете. Не исключено, что через время из обихода и нашего сознания навсегда пропадут некоторые профессии, изменятся понятия о гигиене и отношение к непроверенной и часто абсурдной информации.

Журналист и главред журнала MAXIM Александр Маленков отметил, что сегодня блоги по сути не отличаются от обычной прессы.

Они влияют на нее ровно так же, как и любой другой источник информации. Блогеры обращаются лично к вам, они душевны и эмоциональны. Блогер-миллионник сравним сейчас по влиянию с журналом, поэтому может повлиять масштабно, — убежден Маленков.

Так сложилось, что человек в суждениях и действиях ориентируется на «авторитетное» мнение. И неважно, кто это — любимый блогер или старая газета, а может, собеседник на кухне.

Вопрос коронавируса сложнее, так как люди в основном черпают информацию о болезни из СМИ. Ведь никто не рождается со знанием и полным пониманием любого вопроса.