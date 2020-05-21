Глянцевые журналы поддержали медиков, борющихся по всему миру с коронавирусом, не жалея себя. Тренд задал итальянский Vogue. Журнал выпустил лаконичную и емкую обложку номера совершенно белого цвета, а сверху красовалось название журнала типичным шрифтом. Такое случилось впервые за все время существования культового издания, а это целое столетие. Подробности представлены в материала Nation News.

Главный редактор журнала, Эмануэле Фарнети, рассказал, что белый цвет — это символ уважения, а также перерождения и света после тьмы.

«Белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается», — отметил Фарнети.

В поддержку итальянских коллег выступил и российский Elle. Июньский выпуск выйдет с тремя разными вариантами обложки. На одной из них будут изображены врачи московской городской клинической больницы № 52 в медицинских защитных костюмах. На обложке будет написан анонс: Covid-19 — «продолжительный во времени перформанс». Авторы призывают читателей относиться к жизни осознанно, контролировать эмоции и быть ответственными за свой выбор.

«Вы наши герои! Спасибо! Мы сделали свой выбор и остались дома!», — отметили авторы русского Elle.

Возникает вопрос: поменяются ли теперь главные темы номеров журналов, придут ли на смену звездам, путешествиям и моде более серьезные вещи, а героями станут не селебрити, а любой из нас? На этот вопрос дала ответ журналистка и автор телеграмм-канала «Беспощадная красота» Арина Холина.

«Мне бы хотелось в это верить, потому что, честно говоря, повестка у глянцевых журналов на сегодняшний день [такая], что они все разваливаются. У них мало рекламодателей, мало читателей; рынок по всему миру очень сильно просел и продолжает катиться вниз. Конечно, они могут воспрять, если бы там была какая-то актуальная повестка. Сейчас уже и в интернете ничего нет, кроме, может быть, каких-то схожих звезд наших, как Регина Тодоренко, которая вся такая глянцевая, красивая; они (звезды — прим. ред) тоже все по этим лекалам глянцевых журналов», — говорит Холина.

Однако даже если издание пишет про красоту и путешествие, в материале все равно прослеживаются современные темы, например, феминизм, отмечает журналистка.

«Уже без этого делать вид, что есть красивый мир у женщин, которые, конечно же, не имеют никакого отношения ни к политике, ни к бизнесу, а живут чисто женской жизнью — только ухаживают за собой и наслаждаются процессом, такого уже нет. Глянцевые журналы, получается, пишут для несуществующего мира. Может быть, осталась пара домохозяек богатых, и, если они не перестроятся, то, конечно, они все сгинут, и на их место придут какие-то новые медиа. Итальянские, испанские [обложки журналов] вышли с врачами и наполнили это какими-то актуальными текстами. Возможно, это будет каким-то стимулом, но я не уверена»", — рассуждает наша собеседница.

Сколько продлится этот тренд, пока непонятно.

«Тут непонятно, потому что у американского Vogue была традиция [делать] какие-то адски серьезные тексты среди всего этого гламура. Там чуть ли ни десять [страниц] отдается женщине, которая рассказывает, как она дважды пережила рак, делаются какие-то репортажи с войны в Афганистане. Это была такая игра: смотрите, мы не только для тупых! Я сейчас купила пару журналов — там катастрофически мало рекламодателей, и она вся для каких-то трех мифических богачек. Там нет бижутерии, дешевой моды», — отмечает Холина.