Российская телеведущая Лариса Гузеева решила найти своим навыкам другое применение, и теперь она будет не только соединять сердца, но и звать всех на дачные участки. Об этом ФАН узнал в пресс-службе Первого канала. В субботу, 23 мая, в эфире Первого канала впервые выйдет новая передача «На дачу!». Одной из ведущих предстанет Лариса Гузеева. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и специалист по семейным отношениям будет приезжать в гости к обычным неизвестным людям на дачу и помогать создавать быт и отношения.

— У нас не звездные семьи, где ты пришел — все тебе споют и станцуют, а еще и анекдот расскажут, — пояснила Гузеева. — Я прихожу в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы и постараться помочь им эти проблемы решить. Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем, кто на даче, вроде бы полегче.

Телеведущая рассказала, что за такой долгий срок режима самоизоляции многие уже сделали на даче всё: пожарили шашлыки, посадили и пропололи всё на огороде, обо всем поговорили, и многие уже не знают, чем себя занять. Вот тут и приходит на помощь Гузеева со своими советами, как оформить клумбу или приготовить вкусное и простое блюдо.

— Я не приезжаю в семью с пустыми руками, захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое, — отметила Гузеева. — Так, на первую съемку я привезла тыкву из своих запасов, наготовила из нее кучу блюд. И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все — от хозяев до детей — были в восхищении. И мне было радостно.

В первом выпуске Гузеева посетит дом, где на самоизоляции находятся 13 членов семьи. Участок у них тоже 13 соток. Семья состоит из нескольких поколений: мама, папа, три дочки с мужьями и пятеро детей. Получается, что на кухне четыре хозяйки. Конечно, все уже довольно сильно устали друг от друга. Гузеева побеседует с каждым, помирит тех, кто в ссоре, а также польет цветы и приготовит обед из трех блюд, собрав всю семью за столом.

— Не стоит кривить душой — все устали друг от друга, — сказала телеведущая. — Я каждому предлагаю задуматься: если бы сложилось так, что вам пришлось бы долгое время не заходить в свой дом, быть в разлуке с близкими… Вы только представьте себе на минутку, что вы не вместе. Что хуже?

Еще в передаче будут важные и полезные советы садоводам от биологов, ландшафтных дизайнеров и других специалистов. Пройдут мастер-классы по хендмейду. Создатели передачи научат создавать своими руками авторские вещи для дома и дачи.