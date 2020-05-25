Популярный юморист Евгений Петросян первый раз опубликовал совместную фотографию со своей молодой женой Татьяной Брухуновой. Видимо, артист вышел из тени и перестал стесняться своего неравного брака. Вместе со своей возлюбленной он показал стильные весенние образы, сообщает Nation News.

74-летний артист женился на своей 31-летней помощнице в прошлом году, но держал это в тайне. После этого в Сети стали ходить разные слухи, и один из них говорил о том, что у пары родился ребенок, но артист от комментариев отказывался. Все это время он избегал повышенного внимания к себе и своему необычному союзу, не публиковал общие снимки и нигде не появлялся.

Первым совместным фото с Татьяной Брухуновой стал интересный кадр, где влюбленные сидят в похожих образах. Фотография появилась на странице Instagram артиста. Для фото пара оделась в стильные бежево-черные плащи, шляпы, брюки, солнцезащитные очки и белые кеды. Весенние образы очень стильные и необычные. Но при этом Петросян все-таки не стал демонстрировать чувства, и на фото они сидят чуть поодаль друг от друга.

Татьяна Брухунова известна любовью к дорогим и стильным вещам, похоже, она взялась за стиль своего супруга. Тренд от Burberry, в котором предстал Петросян, стоит 155 тысяч рублей на сайте бутика.