Жительница Татарстана Маскуда Минидарова сообщила, что она мать погибшего артиста из группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Певец погиб в 2017 году, а информации о его родственниках в Сети почти нет. Поклонники артиста уверены в том, что женщина нагло воспользовалась ситуацией и представилась родственницей Яковлева, чтобы прославиться и заработать на трагедии, пишет издание Nation News.

Коллеги по группе артиста тоже отрицают причастность женщины к Олегу. Она в свою очередь решила срочно сделать ДНК-тест, но пока ситуация развивается не в ее пользу. В этом году биоматериал Олега Яковлева могут уничтожить, и в связи с этим у женщины не останется никаких козырей.

Кроме того, у Минидаровой нет денег на проведение теста. Год назад она пыталась прославиться, засветившись на ТВ-шоу Андрея Малахова, но особого толка это не дало. Теперь она ищет адвоката, чтобы тот постарался добиться ДНК от московской клиники. Все родные и друзья Олега против теста, включая его вдову Александру Куцевол. Все они считают, что женщина мошенница и проходимка.

Ситуацию для Nation News прокомментировал коллега по группе и хороший друг певца Андрей Григорьев-Аполлонов. Бывший солист «Иванушек» в шоке от таких новостей.

«Комментировать никак не буду, ведь это очередная попытка ворошить память об Олеге, просто издевательство. Кому вообще сейчас нужен этот ДНК-тест? Я не знаю. Она требует? Пожалуйста. Только делать его никто не будет. Сама пусть сделает, если захочет, и дальше идет своей дорогой», — отметил артист.

Григорьев-Аполлонов один раз видел сестру Олега, но точно не помнит, когда и в каких обстоятельствах.

«Вообще, Олег неохотно рассказывал о своих родителях, поэтому мне трудно что-либо говорить», — добавил собеседник.