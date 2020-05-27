Сегодня, 27 мая, день рождения популярной российской группы «Машина времени». Группа была создана в далеких 70-х годах, но ее история продолжается и по сей день, группа гастролирует и дает масштабные турне как на родине, так и по миру. Лидер коллектива Андрей Макаревич написал множество популярных хитов.

В прошлом году состоялся грандиозный концерт группы в Санкт-Петербурге. На данный момент коллектив приостановил свою гастрольную деятельность из-за ситуации с пандемией коронавируса, пишет Nation News.

Лидер группы Андрей Макаревич называет юбилей «Машины времени» настоящим чудом. Он считает, что так долго не живут даже некоторые люди, а группа отлично существует. Несмотря на критику журналистов и скептиков, коллектив не собирается останавливаться на достигнутом и нередко радует преданных фанатов новыми хитами, которые солист не особо комментирует.

В беседе с Nation News коллектив поздравил с праздником популярный музыкальный критик, автор Telegram-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин. Он высказал мнение, что «Машине времени» нужно было дать концерт в формате Zoom-конференции, как это делают другие артисты. Например, Илья Лагутенко с группой «Мумий Тролль», проживая в Штатах, не перестает радовать поклонников, несмотря на расстояние и бушующий коронавирус.

«А вообще, замечательная группа, прославленная, великая. Что тут можно сказать? Молодцы», — отметил журналист эксклюзивно для нашего корреспондента.