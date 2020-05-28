Людям всегда было интересно, как же видят окружающий мир разные животные. Ученые доказали, что зрение у различные животных очень отличается в зависимости от вида. Животные воспринимают и видят окружающую картину по-разному. Подробнее об этом рассказывает ФАН.

Так, кошка видит мир вокруг исключительно в зеленых, серых и голубых тонах. Хуже всего она воспринимает лиловый и желтый оттенки. Кошки отлично ориентируются в темноте, хотя и видят окружающие объекты размыто.

Глаза змеи постоянно покрываются оболочкой, из-за этого мир она видит нечетко. Но при этом змея обладает уникальной способностью увеличивать инфракрасное излучение. Этот навык дает возможность змее, охотясь, легко находить свою добычу.

Лучший друг человека, собака, не может отличить желто-зеленый от оранжево-красного оттенка. Для ее восприятия этот спектр недоступен. Синие цвета собака видит белыми, получается, что небо для собаки не такое яркое, как для человека. При этом это животное различает все оттенки серого. Собака, как и кошка, хорошо ориентируется в ночное время.

У городской птицы воробья в глазах есть маленькие колбочки с маслянистыми каплями желто-красного цвета, из-за чего эта меленькая птица видит наш мир в розовом цвете. Вот уж кто по-настоящему видит все вокруг в розовых очках.

Все знают, что у лошади глаза размещены с двух сторон головы, поэтому она не в состоянии увидеть объекты у себя перед носом. Мир она видит как два изображения в черно-белом цвете.

Корова же может отличить только красные и оранжевые цвета, поэтому трава на лугу для нее совсем не зеленая.

Интересный факт, что самым малоизученным является зрение улитки. Есть предположение, что она может видеть только близкие к ней предметы.