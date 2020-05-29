Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Джастин Бибер нечаянно дал урок русского мата

REP.ru
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Канадский известный поп-исполнитель Джастин Бибер дал свой комментарии по поводу ситуации, которая взбудоражила все Соединенные Штаты Америки. Американские полицейские, проводя задержание афроамериканца, которого подозревали в использовании фальшивых денег, превысили полномочия и применили насилие, в результате чего молодой человек погиб. Убийство повлекло за собой волну протестов, сотни людей вышли на улицы города Миннеаполиса. Подробнее рассказало издание «ПолитРоссия».

Кумир молодежи Джастин Бибер в своем аккаунте в Instagram написал: «Ни одна жизнь не имеет значения, пока не имеют значения жизни чернокожих». Но помимо эмоциональности в выступления молодой звезды есть еще один пикантный момент, который дал необычный эффект. На фотографии, которую Джастин разместил с постом, он так красиво и пафосно сидит на крыше, «украшенной» граффити и надписями. И вместе с другими многочисленными словами отчетливо красуется расхожее матерное русское слово.

Получается, что совершенно случайно, сам того не подозревая, поп-звезда познакомил свою многомиллионную аудиторию с могучим и богатым русским языком. Подписчики Бибера из России оставили своеобразные ироничные комментарии под публикацией, чем «закрепили» урок звезды.