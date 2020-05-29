Канадский известный поп-исполнитель Джастин Бибер дал свой комментарии по поводу ситуации, которая взбудоражила все Соединенные Штаты Америки. Американские полицейские, проводя задержание афроамериканца, которого подозревали в использовании фальшивых денег, превысили полномочия и применили насилие, в результате чего молодой человек погиб. Убийство повлекло за собой волну протестов, сотни людей вышли на улицы города Миннеаполиса. Подробнее рассказало издание «ПолитРоссия».

Кумир молодежи Джастин Бибер в своем аккаунте в Instagram написал: «Ни одна жизнь не имеет значения, пока не имеют значения жизни чернокожих». Но помимо эмоциональности в выступления молодой звезды есть еще один пикантный момент, который дал необычный эффект. На фотографии, которую Джастин разместил с постом, он так красиво и пафосно сидит на крыше, «украшенной» граффити и надписями. И вместе с другими многочисленными словами отчетливо красуется расхожее матерное русское слово.

Получается, что совершенно случайно, сам того не подозревая, поп-звезда познакомил свою многомиллионную аудиторию с могучим и богатым русским языком. Подписчики Бибера из России оставили своеобразные ироничные комментарии под публикацией, чем «закрепили» урок звезды.