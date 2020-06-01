Во время пандемии обнаружилась одна очень важная проблема — это вопрос образования и компьютерного контента. В разговоре с изданием Nation News об этом поведала российская актриса театра и кино Глафира Тарханова.

— С одной стороны, должно быть ограничение по времени, с другой стороны, мы понимаем, что ограничениями мы не поможем, потому что мы все перешли на онлайн-обучение. Сегодня онлайн-обучение даже среди летних лагерей, в виде дополнительных занятий, и мне кажется, что никто сейчас не занимается вопросом, сколько дети проводят времени перед экранами в той или иной семье, — отмечает актриса.

Актриса уверена, что сейчас у родителей есть недостаточно информации, как именно будет организовано обучение в следующем учебном году. Она считает, что нет никакой нормы обучения в школе и непонятно, что делать дальше. Каким будет следующий учебный год, никто не знает. Безусловно, ситуация стала неожиданностью для всех, но ей необходимо заниматься, и желательно уже вчера. Родителей нужно проинформировать. Ни дети, ни родители не плохие, просто очень мало информации, считает актриса.

Также звездная мама отметила важную вещь, что ограничивать время пользования гаджетами на дистанционном обучении невозможно.

— Мы сейчас сидим дома, скоро начнем выходить гулять по чуть-чуть, но всё равно, когда плохая погода и дети сидят дома, то куда они в итоге идут… в гаджеты. Даже если родители не проинформированы о последствиях продолжительного использования ребенком гаджетов, то это глобальный вопрос, который нужно изучать и доносить до этих родителей — не знаю, на каком уровне. На уровне школы, на каком-то доступном уровне. И это должно быть массово. Мне кажется, что это прямо на поверхности лежит, — уверена Тарханова.

Глафира Тарханова рассказала, что сегодня, в Международный день защиты детей, у ее старшего ребенка именины, но отмечать их они не планируют, как Новый год.

— У нас есть свой собственный праздник. Нет, так чтобы отмечали, как Новый год — нет, — подытожила женщина.