Наверное, нет в нашей стране ни одного телезрителя, который хотя бы раз не посмотрел передачу на Первом канале «Давай поженимся». Там профессиональные свахи во главе с известной Ларисой Гузеевой соединяют влюбленные сердца.

Издание Nation News собрало 5 самых ярких и эпатажных участников шоу, которые навсегда запомнятся зрителям.

Шоумен Гоген Солнцев

Этот участник засветился на многих шоу нашего телевидения. Он был героем таких программ, как «Дом-2», «Званый ужин», «Пусть говорят». Везде вокруг него был создан эпатаж и яркие образы. Но в «Давай поженимся» он вдруг захотел показать себя с другой ранимой и нежной стороны. Когда появилась одна из претенденток на сердце участника, он вдруг взбесился и начал громко кричать, оскорбляя девушку и даже сломал стол в порыве страсти.

Сергей Фриган, живущий на помойке

44-летний участник шоу рассказал, что он сбежал из дома в 19 лет. Он вступил в секту и занимался продажей фильтров для воды. Успел стать многодетным отцом, но семья проживает отдельно. Он рассказал ужасную историю про свою жизнь. Он со своим другом питается просрочкой, которую выкидывают магазины, а в туалет ходит в бутылку.

Радий с необычными запросами

Мужчина 52 лет с необычным именем Радий тоже пришел искать свое счастье в личной жизни. Он работал тренером по планерному спорту. Когда он попал на шоу, то его основным занятием было выращивание новых сортов растений и разведением кедровых деревьев. Невеста, которая пришла к Радию, была шокирована не только его внешним видом, но и запросами. Например, он сообщил, что планирует зачать детей на свежем воздухе под пение птиц и обязательно в определенный лунный день.

Мадлена

Необычная девушка 19-ти лет, которая одновременно была девственницей, мусульманкой и бисексуалкой. Она пришла к жениху по имени Иван. Но ведущие и сам жених не оценили ее талантов. Она пишет скандальные художественные произведения, а танец, который она подготовила, вызвал только негатив.

Женщина в розовом Станислава

Станиславе 32 года, и она владела агентством ростовых кукол. Она любит все в ретро стиле и розовый цвет в одежде, считая, что ей все еще 18 лет. К жениху она пришла в розовом платье с рюшами в розовых туфлях на высоком каблуке и розовых очках. Но жениху Станислава не понравилась.