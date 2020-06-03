Сегодня уже очевидно, что пандемия навсегда изменила жизнь людей, и касается это совершенно любой сферы. Люди всей планеты несколько месяцев были лишены обычного образа жизни и пытались сделать всё возможное, чтобы защититься от инфекции.

Коснется ли история с пандемией такой сферы, как производство елочных игрушек, и пополнятся ли полки новыми стеклянными фигурками в виде коронавируса, выяснило издание Nation News в беседе с директором музея «Фабрика елочных игрушек» Игорем Хмелевым. Он отметил, что, скорее всего, люди не будут покупать новогодние украшения с коронавирусной тематикой, потому как с пандемией связано много неприятных воспоминаний.

— Разве что в виде шутки своим коллегам, которые больше пострадали из рекламной и сувенирной отрасли, мы произведем медальоны, на которых будет перечеркнутый коронавирус и напишем «Победа-2020». Это будет скорее внутрикорпоративная история, — считает Хмелев.

Игорь Хмелев рассказал, что у него в планах сделать сувенирные медали для коллег. Это будет медаль в виде сырника, а на нем будет изображение коронавируса.

— И, может, мы выдуем один коронавирус и поместим его в стеклянную банку, это будет авторская работа. Наши стеклодувы выдуют обязательно такой шар, на котором будут маленькие коронки, мы его спрячем в банку и будем всем показывать, чтобы никто не забывал, — рассказал собеседник издания.

Также директор музея рассказал, что активный сезон его сферы начинается в октябре, и сейчас все коллеги заняты подготовкой. От конкурентов он не слышал ничего подобного, никто не планирует создавать коронавирусные игрушки.

Фабрики изготовления елочных игрушек расположены в небольших городах Нижегородской и Ленинградской областей, а там не было больших вспышек коронавируса, поэтому активная работа продолжается.