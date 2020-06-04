В публикации Telegram-канала Mash был опубликован эскиз Волка из новой версии знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Вероятно, рисунок разослали актерам, которые проходили пробу на озвучку одного из главных героев. «Союзмультфильм» дал комментарий этой новости для Nation News.

В советском варианте легендарного мультфильма серого хулигана озвучивал знаменитый актер Анатолий Папанов. Его всем известная манера разговора и навсегда оставшаяся в сердцах фраза «Ну, заяц! Ну, погоди!» останутся в истории как символ мультпроизводства.

О том, что мультфильм планируют перевыпустить, стало известно недавно. Герои появятся на экранах в виде 3D-моделей. Отрицательного героя Волка выбирали очень долго. Было 50 вариантов и модификаций, но разработчиков всё время что-то не устраивало, то хвост, то прическа. В пресс-службе «Союзмультфильма» прокомментировали появившиеся в Сети эскизы.

«Мы не можем комментировать попавший в соцсети эскиз, так как он не окончательный, это один из вариантов. Киностудия „Союзмультфильм“ активно работает над визуальным решением нового мультсериала „Ну, погоди!“. Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается», — отметили в компании.