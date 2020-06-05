Завтра, 6 июня, отметит свой день рождения самая популярная компьютерная игра в мире «Тетрис». Она была создана советским программистом Алексеем Пажитновым в далеком 1984 году для компьютера «Электроника». В беседе с изданием Nation News основатель портала о мобильной технике Mobileimho Андрей Соловьев рассказал, насколько «Тетрис» изменил всю индустрию развлечений и действительно ли верным является утверждение, что он стал стартом для игровых приставок всех поколений и модификаций.

Собеседник отметил, что «Тетрис» привил совершенно другой подход в логическую игру в виде сбора конструкции. Он может быть и дешевым, и увлекательным, и необычным одновременно.

— Действительно, до этого ничего подобного не было, и я думаю, что это был один из фундаментальных кирпичей, которые заложили основу в развитии игровой индустрии, — отметил Соловьев.

Почему игра пользуется популярностью у поколения 90-х, специалист объясняет ностальгией по прошлому, а также дешевой ценой и простым интерфейсом, если сравнивать с современными развлечениями.

— Безусловно, здесь присутствует ностальгия. Мы любим возвращаться в 90-е и оттуда что-то черпать. Здесь очень важный фактор еще и в том, что тогда был очень скудный диапазон подобного рода игрушек. И «Тетрис» был одним из самых первых представителей такого класса. Думаю, что это ностальгические нотки, плюс ко всему и вспоминать-то нечего, кроме него, — подытожил Соловьев.