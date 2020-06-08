Обжарщики кофе «Торрефакто» рассказали о трех несложных способах заваривания кофе в домашних условиях. Из-за пандемии коронавируса многие всё еще остаются работать на удаленке, но любят и ценят вкусный кофе, при этом не имеют кофемашины дома. Как в этом случае выйти из ситуации и насладиться любимым напитком, рассказывается в материале Nation News. Эксперты представляют три простых способа приготовить кофе. У вас обязательно всё получится!

Чтобы приготовить кофе, вам понадобится:

— кофе крупного помола (если берете в кофейнях, сразу попросить смолоть),

— столовая ложка (ею удобно измерять кофе без весов),

— чистая питьевая вода,

— любая удобная посуда.

Первый способ.

Каппинг — это способ заваривания кофе в чашке. Именно таким образом кофе оценивают профессионалы. Чтобы прочувствовать весь вкус и аромат, они заваривают его в чашке.

Насыпьте одну столовую ложку кофе в чашку объемом 250 мл. Вскипятите воду и дайте остыть 1−2 минуты. После чего залейте водой чашку до краев. На поверхности сразу же образуется кофейная «шапка». После того, как кофе постоит четыре-пять минут, «шапку» необходимо вскрыть ложкой и убрать остатки кофе с поверхности. Можно еще подождать несколько минут, чтобы температура кофе стала комфортной, или же насладиться вкусом сразу, для тех, кто любит погорячее.

Кастрюлинг — этот способ для тех, кому мало чашки.

Насыпьте 100 г кофе в двухлитровую кастрюлю. Чайником вскипятите 1,8 л воды и дайте остыть пару минут. Сначала вылейте в кастрюлю 1/5 часть воды и перемешайте. После добавьте оставшуюся воду и оставьте завариваться 10−15 минут. Кофе можно перелить в термос, оставляя гущу на дне, и наслаждаться в течение всего рабочего дня.

Колд брю — холодное заваривание освежает и бодрит.

Берем обычную чашку 250 мл и столовую ложку молотого кофе. В данном случае кипяток не понадобится. Кофе нужно залить водой комнатной температуры и убрать в холодильник на 12 часов. Далее можно перелить в другу чашку, чтобы гуща осталась на дне. Можно налить в красивый стеклянный стакан, добавить лед и дольку лимона, и у вас получится бодрящий и вкусный напиток не хуже, чем в кофейне.