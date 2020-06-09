Ирина Пирогова, фитнес-тренер, рассказала Nation News, какими тренировками лучше всего заниматься после окончания пандемии коронавируса. По ее мнению, лучше отдать предпочтение пилатесу и низкоинтенсивным нагрузкам.

— Все-таки за три месяца без тренировок наше тело изменилось, и если сразу начинать заниматься с той нагрузкой, которая была до начала самоизоляции, то можно запросто травмироваться. Кардионагрузки должны быть не высокоинтенсивные, а в аэробном режиме, чтобы нормализовать сердечно-сосудистую систему. И вот так, в течение трех недель в лайтовом режиме постепенно возвращать форму, потому что, знаете, нельзя прийти в спортзал и сразу начать поднимать штангу 100 килограммов, — говорит тренер Пирогова.

Также тренер посоветовала во время первых тренировок после пандемии уделить больше внимания мышцам, которые ответственны за поддержку позвоночника, таза и бедер, то есть мышцам-стабилизаторам.

— Так как было очень много сидяче-лежачего положения, просмотра фильмов и вообще сидения за компьютером, я бы основное внимание уделила кору, есть такие мышцы кора — это мышцы поясничного отдела, мышцы спины. Укрепить их помогут такие тренировки, как пилатес и йога. Я советую пилатес — это идеально.

Нужно очень аккуратно возвращаться к тренировкам, отмечает фитнес-тренер. Ирина Пирогова рекомендует не экономить средства на профессионалах и прибегать к их помощи, потому что именно тренер может помочь восстановиться грамотно после длительного перерыва, выстроить программу занятий и вернуть былую форму.