Клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Nation News прокомментировал вызов бригады психиатров для актера Михаила Ефремова. По его мнению, сейчас делается всё возможное, чтобы использовать диагноз, поставленный медиками, как смягчающее обстоятельство.

Вчера актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле попал в ДТП, результатом которого стала гибель человека. Погиб водитель протараненной им машины. По данным СМИ, жена актера вызвала бригаду психиатров, но при этом не дала произвести осмотр супруга. Писатель, эксперт по вредным привычкам и психолог Михаил Хорс прокомментировал вызов бригады медиков актеру «попыткой натянуть кота на глобус».

Также эксперт рассказал, почему Ефремов не в состоянии признать факт того, что он не «жизнерадостный пьяница», как он сам себя называет, а человек, страдающий алкоголизмом.

— Гражданин Ефремов в одном из интервью называл себя жизнерадостным пьяницей. Он так и сказал, мол, я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Вот это большая проблема, когда больные алкоголизмом люди не признают свой алкоголизм и не лечатся. У нас в стране почему-то считается, что это что-то постыдное — быть алкоголиком, заявить об этом и начать лечиться. Поэтому и используют вот такие замещающие термины «пьяница жизнерадостный», «выпивающий человек», — сказал Хорс.

По мнению психолога, люди, серьезно больные алкоголизмом, уже не представляют жизни без этой химии и чувствуют себя очень плохо. Также он пояснил, зачем супруга актера вызвала ему бригаду психиатров.

— Вызов психиатрической бригады здесь понятен. Нужно всеми силами натянуть кота на глобус, поставить какие-то медицинские диагнозы, чтобы это было смягчающим обстоятельством. Но вообще правильно считать алкоголизм психическим заболеванием. В психиатрических больницах есть наркологические отделения, — резюмировал Хорс.