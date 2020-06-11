Певица Ольга Орлова рассказала, как проведет годовщину смерти Жанны Фриске

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила, что пятую годовщину со дня смерти ее близкой подруги певицы Жанны Фриске она проведет на кладбище, чтобы почтить ее память.

Ольга Орлова, одна из бывших солисток группы «Блестящие», в беседе с ФАН рассказала, что она будет делать 15 июня, в годовщину смерти певицы.

Я поеду, безусловно, на кладбище, — отметила Орлова, уже более трех лет работающая одной из ведущих реалити-шоу «Дом-2», которое выходит на телеканале ТНТ. — Что я потеряла [с уходом Фриске]? Вот вы теряли близких людей? И что теряли?..

Телеведущая призналась, что их с Жанной Фриске очень многое связывало, но делиться своими воспоминаниями о том времени ей всё еще очень тяжело.

Есть какие-то интимные вещи, какие-то сокровенные, — ответила Ольга Орлова, говоря о дружбе с Фриске. — Не то чтобы надо что-то вспомнить, я и не забывала. Однако рассказывать об этом я, если честно, не хотела бы.

Ольга Орлова вместе с Фриске работали в группе «Блестящие» с 1990-х по 2000-е годы. Ольга начала работу в 1995 году и покинула группу в 2000-м, а Жанна пришла в коллектив в 1996 году, а сольную карьеру начала в 2003-м.

В 2013 году Жанна Фриске узнала, что у нее онкология — неоперабельная опухоль мозга, глиобластома. Она начала активное лечение по всему миру. Лечилась в США и Германии. В 2014 году прилетела в Юрмалу, а после проходила курс лечения и реабилитации в Китае, Москве и в Лос-Анджелесе, после чего снова вернулась на родину.

Несмотря на все усилия медиков и стремление Жанны победить болезнь, ее состояние ухудшалось, и последние три месяца жизни она пробыла в коме. Вечером 15 июня 2015 года певица умерла у себя дома в Балашихе.

Прощались с певицей в концертном зале Crocus City Hall, отпевание состоялось в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. На момент смерти Жанне Фриске было 40 лет.