Всеми любимый фильм «Унесенные ветром» вернут на экраны, но с пояснениями «исторического контекста». Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. Некоторые заявили, что с историей они знакомы и не хотят, чтобы им читали лекции во время просмотра любимого фильма.

Стало известно, что платформа НВО планирует восстановить показ классического кинофильма «Унесенные ветром», снятого с эфира на прошлой неделе. Фильм подвергся критике, так как в нем якобы романтизируют рабство. Сейчас эта тема актуальна, так как в Штатах проходят массовые протесты. Об этом пишет британское издание Daily Mail, перевод материала представляет издание «ПолитРоссия».

Киноленту вернут на экраны, но с некоторыми оговорками. В начале фильма будет звучать лекция в исполнении Жаклин Стюарт, профессора кафедры кинематографии и медиаисследований Чикагского университета. В лекции зрителям будет объяснен «исторический контекст» кинофильма.

В фильме снимается Кларк Гейбл в роли Ретта Батлера и Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хара, это экранизация знаменитого романа Маргарет Митчелл, рассказывающего о событиях Гражданской войны в США 1861−1865 годов.

Важно, что темнокожая актриса Хэтти Макдэниел, исполняющая роль Мамушки, получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, при этом став первой афроамериканской, получившей эту награду.

За последние годы фильм не раз подвергался критике за то, что он якобы замалчивает все ужасы рабства и излишне его романтизирует. Теперь же зрителям будут разъяснять, как именно нужно воспринимать этот фильм. Жаклин Стюарт считает, что люди должны не просто смотреть его, но и анализировать увиденное.

НВО сообщили, что исчезновение фильма с экранов явление временное. Но пока нет точной информации о том, когда фильм снова станет доступен зрителям уже с дополнениями.

Зрители неоднозначно отреагировали на это нововведение, многие считают, что дополнять фильм «исторической» лекцией излишне, потому что контекст фильма, как и самого романа, достаточно понятен.

«Возраст 95% людей, которые смотрят „Унесенные ветром“, — больше сорока лет. Они знают контекст этой истории», — заметил один из интернет-пользователей.

«Мы смотрим этот фильм каждое Рождество. Мы хорошо знаем исторический контекст», — подтвердил другой комментатор.

«Я сам принимаю решения относительно истории… Мне не нужно, чтобы кто-то объяснял мне это», — резко отозвался подписчик.

«Тогда я просто пропущу первый кусочек. Я хочу сначала посмотреть фильм, а не урок истории», — заявил автор поста.

«Почти все знают, что рабство — неправильно. Мы все разумные люди, которые могут выбрать то, что мы хотим смотреть, не нужно относиться к нам, как к непослушным детям», — недовольно высказался другой интернет-пользователь.