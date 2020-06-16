Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал Nation News о том, какие перспективы на конкурсе «Евровидение» у нашего творческого коллектива Little Big. Организаторы перенесли конкурс из-за пандемии коронавируса, теперь он пройдет с 18 по 22 мая 2021 года в Роттердаме.

Сейчас проводятся переговоры с представителями разных стран, которые уже высказали желание участвовать в конкурсе в следующем году. Но им всем придется записывать новые треки, потому что по правилам «Евровидения» исполнять на конкурсе можно только те композиции, которые были записаны не ранее осени 2020 года.

Что же касается наших участников группы Little Big, то от них пока никаких заявлений не последовало. Первый канал также ничего не сообщил об этом, хотя именно он впервые объявил эту новость в марте.

— Это конкурс новых песен, а не хитов. Новые песни придется написать, таково правило. Uno — это уже хит и если бы эта песня поехала в следующем году, то она поехала бы в статусе стопроцентного хита, что правилами запрещено, — добавил Бабичев.

Также критик отметил, что «Евровидение» не будет менять свои правила и регламент из-за пандемии. Еще он порекомендовал артистам не увлекаться темой пандемии и осторожно использовать идеи с костюмами, чтобы не задеть чувств тех, чьи близкие пострадали или погибли от болезни.