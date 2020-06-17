Популярные российские ведущие Леонид Закошанский и Дмитрий Борисов выразили соболезнования по поводу кончины Юлии Норкиной. Она скончалась в начале июня из-за проблем с сердцем. Об этом рассказывает издание Nation News.

Закошанский сообщил, что с семьей Норкиных он не был знаком лично, но, тем не менее, посылает свои соболезнования супругу Юлии Андрею Норкину.

А Дмитрий Борисов встречался с Юлией незадолго до ее гибели в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале. Он сообщил, что это был последний эфир с участием Норкиной. Передачу снимали в конце мая, на экраны она была выпущена 8 июня. Борисов записал специальную речь, в которой он рассказал о Норкиной и поблагодарил зрителей за внимание. По его настоянию передачу сохранили в первоначальном варианте и не вырезали моменты с Юлией Норкиной.

Андрей Норкин вернулся к работе спустя неделю после смерти жены. Пока он отсутствовал, авторскую программу вел его соведущий. Зрители активно обсуждали в соцсетях его стойкость. Пару дней назад он опубликовал снимок, где показал последнюю покупку Юлии. Это была старинная печь для загородного дома. Печь изготовлена в XX веке, и Юлия заказала ее еще до карантина, рассчитывая на то, что сможет использовать такую раритетную вещь в быту.