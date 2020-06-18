Поговорить о колясках есть как минимум две причины. Во-первых, на дворе лето и многие родители, у которых появились малыши, задумываются о том, какую коляску выбрать. Погода хорошая, и прогулок предстоит очень много. А во-вторых, сегодня важное историческое событие для детской коляски. Подробнее об этом рассказывает материал издания Nation News.

18 июня 1889 года американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. Первые коляски были в виде корзины или короба на трех или четырех колесах. Катали коляску не только няньки, но и собаки или даже пони, которых запрягали в упряжку.

Сейчас на рынке колясок великое множество. Они отличаются по дизайну и конструкции, а также по стоимости. Выбрать можно совершенно любую и на любой даже самый привередливый вкус, все зависит от платежеспособности. Можно купить и за 18 тысяч, и за 86 тысяч рублей.

Как же выбрать коляску, чтобы малышу было комфортно и он рос здоровым, рассказала врач-педиатр Детского медицинского реабилитационного цента «Фотина» Светлана Карабанова.

— Выбор коляски во многом зависит от финансов родителей. Но в любом случае коляска должна быть устойчивой. Если колеса тонкие, то они должны быть большого диаметра, если же резина толстая, тогда можно купить и с маленькими колесами. Когда коляска едет по кочкам, она должна идти ровно, а не трястись. Для этого у нее должны быть хорошие рессоры. Это важные требования для всех колясок, в том числе сидячих. И лучше выбирать не новомодные с тремя колесами, которые крутятся-вертятся, а именно с четырьмя, как у обычной коляски. Ручка может быть функциональной, то есть подниматься, опускаться, есть такие сейчас коляски. Но в первую очередь я советую смотреть на устойчивость колес и рессоры, — сказала Карабанова.

Также педиатр обратила внимание на то, что ребенок должен в коляске или удобно сидеть, или удобно лежать, поэтому никакие коляски-мешки покупать не рекомендуется.

— Коляски-мешки с мягкими сиденьем и спинкой не приветствуются. Сиденье в коляске должно быть жесткое, спинка также жесткой фиксации. Кроме того, спинка в сидячих колясках должна откидываться, чтобы ребенка можно было положить, — добавила Карабанова.

В социальных сетях, где опытные родители делятся полезными советами, есть еще некоторые полезные рекомендации. Если у вас в доме нет грузового лифта, то важно обязательно измерить проем в дверях и ширину кабины, иначе придется спускать коляску по лестнице, если не угадать с размером. Также важен вес коляски. Если вы планируете носить ее самостоятельно, а не ездить в лифте, то она не должна быть очень тяжелой, но в то же время и слишком легкую покупать нельзя, потому что, когда ребенок подрастет, он может перевернуть ее, что небезопасно. Важно учитывать все нюансы при выборе.