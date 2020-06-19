Российский поп-король Филипп Киркоров дал комментарии по поводу ролика, где он выступил в образе вэдэвэшника, а также по поводу скандала с военными ВДВ. Об этом сообщает издание Nation News.

Певец разместил в своем профиле Instagram видео, где ему предлагают сыграть десантника. Артист нарядился в тельняшку, надел голубой берет и начал рассказывать армейские байки. Он вспомнил истории о том, как делил паек и койку с сослуживцем, при этом намекая на неприличный контекст.

Такое видео не понравилось десантникам и оскорбило их. Юмористическая зарисовка не понравилась и командующему ВДВ Владимиру Шаманову, а также члену Совета Федерации Францу Клинцевичу. Но певец извиняться не стал, сказав, что его просто неправильно поняли.

«Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль», — объяснил исполнитель.

Певец отметил, что каких-то конкретных угроз по поводу видео в его адрес не было. Киркоров достаточно активно ведет свои соцсети, размещает много контента, находясь в режиме самоизоляции. Он делится фото и видео своего особняка, детей и ярких нарядов.