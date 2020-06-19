Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Киркоров опубликовал видео про десантников, но это оценили не все

REP.ru
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Российский поп-король Филипп Киркоров дал комментарии по поводу ролика, где он выступил в образе вэдэвэшника, а также по поводу скандала с военными ВДВ. Об этом сообщает издание Nation News.

Певец разместил в своем профиле Instagram видео, где ему предлагают сыграть десантника. Артист нарядился в тельняшку, надел голубой берет и начал рассказывать армейские байки. Он вспомнил истории о том, как делил паек и койку с сослуживцем, при этом намекая на неприличный контекст.

Такое видео не понравилось десантникам и оскорбило их. Юмористическая зарисовка не понравилась и командующему ВДВ Владимиру Шаманову, а также члену Совета Федерации Францу Клинцевичу. Но певец извиняться не стал, сказав, что его просто неправильно поняли.

«Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль», — объяснил исполнитель.

Певец отметил, что каких-то конкретных угроз по поводу видео в его адрес не было. Киркоров достаточно активно ведет свои соцсети, размещает много контента, находясь в режиме самоизоляции. Он делится фото и видео своего особняка, детей и ярких нарядов.