Российская актриса Мария Кожевникова рассказала, как можно защититься от коронавируса. Она общалась со многими врачами и получила много разных советов по поводу того, что это за вирус и как с ним бороться. Подробнее рассказывает издание «ПолитРоссия».

Актриса отметила, что в Китае снова случилась вспышка коронавируса. Теперь вирус найден на разделочной доске для лосося.

— В этот раз понятно, что летучие мыши и панголины ни при чем! Вот такие новости! — добавляет она.

21 июня в Пекине зарегистрировали 27 новых случаев заражения Covid-19, а также отмечено, что в семи случаях вирус прошел бессимптомно. Случаи были выявлены в Пекине и связаны с оптовым рынком «Синьфади». Власти страны приняли решение закрыть рынок после того, как на доске для разделки импортного лосося выявили присутствие коронавируса.

Мария уверена, что оградить нас от вируса может только наша собственная иммунная система, поэтому рекомендует закалять организм, заниматься спортом и обязательно правильно и хорошо питаться.

— Я общалась со многими учеными, врачами, задавала много вопросов, получала на них совершенно порой диаметральные ответы, например, кто-то советует принимать витамины (таблетки), кто-то говорит, что они не усваиваются организмом, но все сошлись в одном, что это одна из самых неизученных систем в человеке! — отмечает актриса.

Актриса рассказала, что решила двигаться в нескольких направлениях в вопросах коронавируса.

— Закаливание. Режим, особенно сна (это оказалось самым сложным). Позитивное мышление! Менять свои установки и иначе реагировать на то, что происходит вокруг (телевизор исключила на 97%). Заставляю себя заниматься спортом. И питание!

Питание, считает Кожевникова, очень важно, поэтому она приняла решение, что будет выращивать у себя на огороде фрукты и овощи.

— А еще мы завели куриц, и вкус яиц реально отличается от покупных. Я верю в то, что мы — это то, что мы едим! Так что если у вас есть возможность, то огород — это реальная сила, — пишет она в Instagram.

Мария сообщила, что пользуется исконно русским натуральным средством, чтобы поднять иммунитет. Средство высоко ценят за границей, но в нашей стране про него забыли. Подписчики попросили Кожевникову раскрыть секретное средство. Среди версий были такие варианты, как чеснок, лук, мед, квашеная капуста, а также самогон.