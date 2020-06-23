Телеведущая Лариса Гузеева, сама того не зная, оказалась втянута в развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Юморист и его жена рассказали о предстоящем разводе на своих страницах в Instagram.

Лариса Гузеева известна публике не только как бессменная ведущая шоу на Первом канале «Давай поженимся!», но благодаря конфликту с Гариком Харламовым. Юморист часто шутит и отпускает колкости в адрес звезды, а также публикует мемы с участием ведущей. Вероятно, звезду это злит, к тому же поклонники часто добавляют масла в огонь. В комментариях под постами они умоляют звезду Ларису Гузееву пригласить Гарика на свою программу. Но телеведущая пока не реагирует.

Журналистам Гузеева отвечает холодно и даже резко. Редакция Nation News связались с Гузеевой по телефону чтобы она прокомментировала развод резидента Comedy Club, но получил категорический отказ.

— Мне плевать на Гарика Харламова, на вас и ваши вопросы, — отрезала Гузеева.

Почему именно Гузеева стала темой шуток Харламова, непонятно. Может, потому, что ее передача очень популярна. Но сейчас все внимание приковано к факту развода звездных супругов. Это известие стало очень неожиданным, фанаты считают, что причиной расставания мог стать фильм «Текст». Там Кристина Асмус сыграла главную женскую роль и снялась в откровенной сцене. Возможно, это вызвало ревность Харламова, с которой он не смог справиться. Но сама Кристина это категорически отрицает.